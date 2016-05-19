В "Народном фронте" напомнили о Судетах чешскому генералу, исключившему предоставление Украине летального вооружения

Об этом он заявил, комментируя слова председателя военного комитета НАТО - чешского генерала Петра Павела в интервью изданию "Апостроф".

"Реплика господина генерала о том, что поставки летального оружия "способны лишь увеличить страдания людей", очень удивляет. Это непрофессиональное, страусиное прятание головы в песок! Украина уже два года в одиночку ведет оборонительную войну против России. Путин и его наемники, по оценкам ООН, уже унесли жизни более 9 тысяч украинцев. Убиты также, по нашим оценкам, более 10 тысяч российских захватчиков", - сказал Береза.

"Но если бы еще в 2014 году Вооруженные силы Украины получили от наших партнеров по НАТО современное высокоточное летальное оружие, удалось бы как минимум избежать такого количества жертв и надежно защитить независимость Украины. Как максимум, Путин вообще бы понял военную бесперспективность дальнейшей кровавой игры в Новороссию", - подчеркнул народный депутат.

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По его словам, текущая техническая и финансовая помощь от НАТО является необходимой, но недостаточной для защиты Украины.

"Украинцы очень благодарны НАТО и отдельным членам за предоставленное нелетальне оборудование, за помощь в подготовке наших военных, за финансирование. Но этого недостаточно для надежной защиты от российской агрессии", - сказал депутат.

Береза отметил, что благодаря правительству Арсения Яценюка Украина в этом году рекордно увеличила расходы на оборону - до 113 миллиардов гривень.

"Соответственно, выросли и закупки и разработка вооружений. Но мы пока не производим некоторые виды оружия, такие как оперативно-тактические ракеты, авиационные и морские ракеты, системы ПВО, корабли. А они нужны сейчас для отражения возможного масштабного наступления России. Страны НАТО имеют такое оружие, и должны предоставить его Украине! И высшее руководство НАТО никогда полностью не отбрасывало такую возможность - в отличие от генерала Павела. Позиция одного чиновника не может определять политику крупной организации", - подчеркнул он.

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В связи с этим нардеп раскритиковал высказанный Павелом прогноз войны на Донбассе.

"Абсолютно преждевременно говорить, что конфликт на Донбассе уже заморожен, и что Россия не пойдет на его эскалацию. Угроза распространения этой гибридной войны на Молдову, Польшу и Балтику - реальная. Если Украина не удержится, то всей Европе придется вступить в прямой бой с российско-фашистскими войсками", - подчеркнул народный депутат.

"Я хочу напомнить этому чешскому господину про Судеты: когда Европа промолчала, а "Третий Рейх" потихоньку отрезал эти земли себе. У Украины, НАТО, Евросоюза сейчас общий враг - Кремль. И прятать голову в песок, считая, что Запад сможет отсидеться, пока на войне умирают украинцы, - безответственно. Надо не только поставлять Украине летальную оружие, но и принять План действий относительно нашего членства на саммите Альянса в Варшаве. Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк уже призвал к этому. Это вопрос выживания Западного мира", - отметил Береза.