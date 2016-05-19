Представитель НАТО не видит необходимости в поставках летального вооружения Украине

Об этом он сказал в интервью "Апострофу".

На вопрос, должны ли союзники поставлять Украине оружие, он ответил: "В этом нет необходимости, потому что поставки оружия и боевых систем способны лишь увеличить страдания людей".

По мнению председателя военного комитета, НАТО должно осуществлять поддержку украинской стороны, но не способствовать разжиганию конфликта.

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Он отметил, что НАТО проводит тренировки украинских военнослужащих, поставляет оборудование нелетального действия и осуществляет мероприятия, способные увеличить оборонительные возможности Вооруженных сил Украины.

"Но необходимости в поставках летального вооружения нет", - подчеркнул представитель НАТО.

Он также отметил, что в рамках поддержки НАТО Украине ведутся поставки оборудования для получения разведывательной информации.

"Это один из видов того оборудования, которое поставляется для тренировки украинских военных", - сказал Павел.

Ранее новый главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал армии США Куртис Скапарротти заявлял о намерениях выяснить, в каком именно оружии нуждается Украина для своей защиты.