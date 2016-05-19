Подозреваемый в хищении сахара зампрокурора Киевской области "забыл" указать квартиру в декларации - СМИ

Редакция 368.media сравнила данные из деклараций чиновника за 2013 и 2015 годы с Единым реестром недвижимости и нашла несоответствия.

Официально известно, что прокурор владеет квартирой (62 кв. метра) и гаражом (18 кв. метров). На его супругу также оформлена квартира (80 кв. метров). Ни автомобилей, ни счетов в банках у пары нет. В 2013 году на счетах его супруги было 185 тыс. гривен, сообщает издание.

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"С другой стороны, по данным декларации Колесника за 2013 год никакой квартиры у него не было. Остается только гадать, купил ли он ее, то ли получил в наследство. Тем не менее, прокурор забыл указать еще одну квартиру, купленную им еще в 2006 году. Речь идет о недвижимости (69,1 кв. метра), находящейся в Брянке в доме по улице Щетинина. В декларации этого имущества нет, что является нарушением законодательства", - пишет редакция издания.

Как сообщал УНИАН, по делу о хищении 30 тысяч тонн сахара задержан заместитель прокурора Киевской области.