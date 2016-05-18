Зампрокурора Киевской области задержали за хищение сахара на 300 миллионов гривень
16:57, 18 мая 2016Политика
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По делу о хищении 30 тысяч тонн сахара задержан заместитель прокурора Киевской области.
Чиновника задержали за хищение 30 тыс. тонн сахара / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник сообщил во время парламентских слушаний "Состояние реализации основ антикоррупционной политики в Украине".
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"Только что задержан заместитель прокурора Киевской области. В деле по факту хищения 30 тысяч тонн сахара Аграрного фонда на 300 млн грн", - сказал Сытник.
По его словам, "так совпало, что этот заместитель прокурора области работал в кабинете "бриллиантового" прокурора Корнийца".
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