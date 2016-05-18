Зампрокурора Киевской области задержали за хищение сахара на 300 миллионов гривень

16:57, 18 мая 2016
Политика
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По делу о хищении 30 тысяч тонн сахара задержан заместитель прокурора Киевской области.

Фото УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник сообщил во время парламентских слушаний "Состояние реализации основ антикоррупционной политики в Украине".

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"Только что задержан заместитель прокурора Киевской области. В деле по факту хищения 30 тысяч тонн сахара Аграрного фонда на 300 млн грн", - сказал Сытник.

По его словам, "так совпало, что этот заместитель прокурора области работал в кабинете "бриллиантового" прокурора Корнийца".

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