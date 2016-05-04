Новый главнокомандующий ВС НАТО в Европе обеспокоился необходимым оружием для Украины

Об этом он заявил в среду в городе Монс в штаб-квартире Объединенных вооруженных сил НАТО на пресс-конференции, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН.

"Я считаю, что мы должны поддержать Украину тем, в чем они нуждаются для успешной защиты территории и суверенитета. Я особенно посмотрю на это как главнокомандующий. Я должен оценить, какое оружие лучше, какие возможности они могут использовать, какие возможности могут быть дополнительными для их сил сегодня", - отметил Скапарротти.

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Как известно, во время слушаний в профильном комитете Сената генерал высказался за то, чтобы предоставить Украине оружие, которое «она способна эффективно использовать», в частности, противотанковое оружие.

Как сообщал УНИАН, ранее командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что предоставление Украине ракетных комплексов Javelin повлечет увеличение военного присутствия РФ на Донбассе.

29 июля 2015 года президент Украины Петр Порошенко в интервью изданию The Wall Street Journal заявил, что Украине необходимы 1 тыс. 240 противотанковых ракетных комплексов Javelin для сдерживания российской агрессии.

Перед этим посол Украины в США Валерий Чалый заявлял, что Украина рассчитывает получить от Соединенных Штатов по меньшей мере тысячу противотанковых ракетных комплексов Javelin в случае широкомасштабного наступления России на Донбассе.

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В течение года в Белом доме неоднократно заявляли, что решение о возможных поставках в Украину летального вооружения еще не принято.

Как отмечал пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, в США опасаются, что предоставление Украине летального вооружения может увеличить кровопролитие на Донбассе.

25 сентября 2015 года министр обороны Украины Степан Полторак и министр обороны США Эштон Картер во время встречи в Пентагоне заявили, что не обсуждали вопрос о предоставлении Украине летального вооружения.