Московский суд заочно арестовал Григоришина

Об этом сообщает ТАСС.

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении Григоришина меру пресечения в виде содержания под стражей заочно", - огласил решение судья.

Следователь в суде просил ходатайство удовлетворить, обосновывая это тем, что намерения Григоришина погасить ущерб были учтены и заседание было отложено, но денежные средства до сих пор переведены не были. Следователь также отметил, что Григоришин находится в международном розыске и скрывается от следствия. Представитель прокуратуры позицию следствия поддержала.

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Защита возражала против удовлетворения ходатайства следствия, заявляя, что следствием и налоговой инспекцией не было предоставлено достаточной информации для погашения ущерба. "Реально воспользоваться правом на возмещение ущерба не представлялось возможным. До начала сегодняшнего заседания порядка по возмещению ущерба, точной суммы к оплате нам не было предоставлено", - сказал адвокат.

Также защита отметила, что следствие не представило документов о том, что Григоришин каким-либо образом был уведомлен об возбуждении дела в отношении него. "Также нет оснований говорить о том, что Григоришин скрывается от органов следствия, так как еще до возбуждения уголовного дела он уже находился за пределами РФ", - отметил адвокат.

Защита снова заявила, что Григоришин готов возместить ущерб, но в связи с отсутствием прямого авиасообщения с Киевом они не успели получить заверенное их доверителем заявление.

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Григоришину инкриминируется нарушение ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 199 УК РФ (организация уклонения от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору).

Как считает следствие, бизнесмен по предварительному сговору с гендиректором ООО "ПИК Созидание" Владимиром Богатыревым умышленно включил в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость и в налоговые декларации по налогу на прибыль за 2009-2010 годы заведомо ложные сведения, чем причинил ущерб бюджету РФ на общую сумму почти 675 миллионов рублей. Уголовные дела в отношении Григоришина и Богатырева объединены в единое производство. Богатыреву следствие инкриминирует уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Срок следствия по делу продлен до 8 июня.