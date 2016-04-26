Украина требует от РФ отменить "юридически ничтожное репрессивное решение" о запрете Меджлиса

Об этом говорится в заявлении МИД.

"Запрет Меджлиса - ключевого органа национального самоуправления крымских татар, в основе деятельности которого лежит принцип ненасилия - стал очередным проявлением грубого нарушения оккупационными властями фундаментальных прав и свобод человека, в том числе Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - говорится в ней.

МИД отмечает, что это беспрецедентное репрессивное решение стало очередным вопиющим доказательством системных преследований крымскотатарского народа в связи с его принципиальной позицией относительно российской оккупации Крыма.

"Украина требует от государства-оккупанта немедленной отмены этого ничтожного по своей сути и юридической природе решения и полного прекращения притеснений крымскотатарского сообщества в Крыму", - сказано в сообщении.

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По мнению украинского дипломатического ведомства, ситуация в очередной раз подтверждает настоятельную необходимость более активных действий международного сообщества для защиты прав человека в оккупированном Крыму и обеспечения беспрепятственного доступа международных правозащитных организаций с целью осуществления мониторинга состояния соблюдения прав человека.

"Положить конец системным нарушениям фундаментальных прав и свобод человека в оккупированном Крыму, остановить репрессии и запугивание возможно лишь, заставив государство-оккупанта прекратить агрессию против Украины и вернуться к безусловному соблюдению международного права и собственных международно-правовых обязательств", - сказано в заявлении.

В этой связи МИД призвал партнеров Украины, в частности ключевых гарантов ее безопасности согласно Будапештскому меморандуму, к активизации усилий с целью создания международного механизма по вопросам деоккупации Крыма.

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