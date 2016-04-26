В правительстве требуют защитить книжный рынок от антиукраинской продукции

Такое решение приняли на совещании вице-премьер-министра Вячеслава Кириленко с писателями, издателями, представителями СБУ и ГФС насчет механизма ограничения доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания. Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабмина.

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«Несмотря на то, что количество российских книг пропагандистского характера на книжных полках наших магазинов сокращается, процесс их ввоза и продажи, к сожалению, остается неконтролируемым. Нам нужно всем вместе – властям, издателям, писателям, библиотекарям и представителям общественности наработать алгоритм действий и решить, каким путем мы движемся дальше», - отметил Кириленко.

По данным Госкомтелерадио, на сегодня более 70% печатной продукции, реализуемой в Украине, является продукцией страны-агрессора, и в большинстве своем она является контрафактной. И даже если удается зафиксировать нарушения при нелегальном пересечении такими книгами границы, несовершенное законодательство создает вероятность, что через суд они будут возвращены владельцу.

По мнению писателя и издателя Дмитрия Капранова, запрет российской продукции не решит проблему и может быть введен в действие только в крайнем случае. Он считает, что книги страны-агрессора нужно лицензировать.

«Лицензирование – это действенный механизм контроля, который не нарушает международных правил торговли. Если его внедрить на русские книги, то можно отсечь всю антиукраинскую продукцию. Главным преимуществом лицензирования будет то, что оно будет опираться на экспертное мнение квалифицированной общественности – критиков, издателей, рецензентов», - убежден Капранов.

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Во время совещания было решено создать рабочую группу при Госкомтелерадио, которая должна выработать действенный механизм ограничения доступа российской печатной продукции в Украину. Первое заседание запланировано на 29 апреля.