РФ высказала "серьезные опасения" из-за украинской военной техники в Днепропетровской и Запорожской областях

Как сообщает департамент информации Министерства иностранных дел РФ, об этом Лукашевич сказал на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

«Серьезные опасения вызывают сообщения об украинской военной технике в Днепропетровской и Запорожской областях. В отсутствие данных Специальной мониторинговой миссии (ОБСЕ) мы можем лишь догадываться, сколько танков и орудий Вооруженных сил Украины готовы по первому приказу в течение 2-4 часов прибыть к линии соприкосновения. Такая ситуация является неприемлемой вдвойне в условиях, когда СММ ежедневно информирует о ситуации на всей территории под контролем ополчения – вплоть до украинско-российской границы. За последние две недели наблюдатели посетили пограничные пункты пропуска 21 раз», - сказал Лукашевич.

Дипломат уверен, что тактика украинских действий «незамысловата» – поддерживать состояние напряженности «для затягивания процесса политических переговоров по модальностям выборов, особому статусу, амнистии путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины».

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«В ней (амнистии), кстати, нуждаются не только жители Донбасса, но и многие украинские политические деятели, в том числе те, кто сейчас занимают высокие государственные должности, кто принимал решения о начале карательной операции в Донбассе», - считает Лукашевич.

По его мнению, действия украинских военных «бесполезно пытаться прикрывать пустыми фразами» о «каких-то провокациях» со стороны пророссийских боевиков.

«Такие фразы ничего не стоят, когда мы видим, что украинские силовики намеренно занимают дополнительные участки «нейтральной полосы» на линии соприкосновения, приближают свои огневые позиции к территории, находящейся под контролем ополчения. Вот именно это и называется намеренной эскалацией напряженности. На днях украинские военные передвинули еще один блокпост на 3 км ближе к линии соприкосновения – у Березового», - отметил Лукашевич.