НФ призывает Раду принять совместное обращение к мировым лидерам с просьбой поддержать Меджлис

Об этом с парламентской трибуны заявил председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

"Российская Федерация осуществила очередное преступление на украинской земле против наших соотечественников и собратьев. Этот возмутительный факт требует немедленной реакции нашей дипломатии для того, чтобы призвать мир к осуждению и давлению на Кремль, который с каждым днем демонстрирует клинические проявления бессмысленности и своих тоталитарных страхов", - заявил Максим Бурбак.

"Фракция "Народный фронт", выражает поддержку крымскотатарскому народу, его лидеру Рафату Чубарову, символу борьбы за права крымских татар Мустафе Джемилеву, а также призывает Верховную Раду Украины принять совместное обращение к мировым лидерам с тем, чтобы мировое сообщество не давало себя усыпить лживыми речами Путина и Лаврова", - подчеркнул глава фракции.

Он заявил, что запрет деятельности Меджлиса должен стать четким сигналом для США и европейских стран не возобновлять сотрудничество с Россией в военной или любой другой сфере, поскольку это позволит Москве экономически усиливаться и в дальнейшем разворачивать свои агрессивные действия.

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Максим Бурбак также подчеркнул, что борьба за права крымских татар и возвращение украинских пленных домой должна стать приоритетом для украинской власти.

"Борьба за права крымских татар, борьба за возвращение Надежды Савченко, а сегодня речь идет о том, что освобождение из плена Надежды станет фактически сохранением ее жизни, борьба за возвращение домой других наших пленных патриотов должно быть приоритетом в деятельности украинской власти", - подчеркнул Бурбак.

Он напомнил, что Министерство юстиции Украины получило обращение от Надежды, в котором она просит начать процедуру ее возвращения в Украину. Министр юстиции Павел Петренко уже начал необходимую работу.

"Мы с большим оптимизмом надеемся на то, что совсем скоро сможем встретить нашу героическую Надежду свободной", - подчеркнул Бурбак.

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