Рада сегодня не приняла ни одного закона, в конце заседания в сессионном зале находились 30 депутатов

В пятницу в парламенте прошел час вопросов к правительству, обсуждение отчета ВСК об использовании средств при строительстве мостов через Днепр в Запорожье, а также обсуждение законопроекта о создании Национального агентства по обеспечению качества высшего образования, передает радио "Свобода".

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Заместитель спикера Оксана Сыроед закрыла заседание, которое продолжалось до 14:00. Следующее заседание состоится 29 марта.