Рада сегодня не приняла ни одного закона, в конце заседания в сессионном зале находились 30 депутатов
15:02, 18 марта 2016Политика
823 0
Сегодня в Верховной Раде депутаты не приняли ни одного закона. Под конец заседания парламента в сессионном зале осталось около 30 народных депутатов.
В сессионном зале в последок осталось около 30 народных депутатов / Фото УНИАН
В пятницу в парламенте прошел час вопросов к правительству, обсуждение отчета ВСК об использовании средств при строительстве мостов через Днепр в Запорожье, а также обсуждение законопроекта о создании Национального агентства по обеспечению качества высшего образования, передает радио "Свобода".
Читайте такжеУ Порошенко надеются, что новая коалиция будет создана через 10 дней
Заместитель спикера Оксана Сыроед закрыла заседание, которое продолжалось до 14:00. Следующее заседание состоится 29 марта.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter