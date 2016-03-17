Рада переименовала около 150 населенных пунктов, город Орджоникидзе - в Покров
Верховная Рада Украины приняла постановление о переименовании отдельных населенных пунктов (№4084).
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 231 народный депутат из 286, зарегистрированных в сессионном зале.
В целом, законом переименовывается около 150 населенных пунктов. В частности, город Орджоникидзе Днепропетровской области получил название Покров.
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Переименование осуществляется в соответствии с законом "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрещении пропаганды их символики", учитывая предложения, представленные органами местного самоуправления, и рекомендации Украинского института национальной памяти.
Полный список переименованных населенных пунктов можно посмотреть здесь в разделе "Текст законопроекта и сопроводительные документы".