Рада переименовала около 150 населенных пунктов, город Орджоникидзе - в Покров

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 231 народный депутат из 286, зарегистрированных в сессионном зале.

В целом, законом переименовывается около 150 населенных пунктов. В частности, город Орджоникидзе Днепропетровской области получил название Покров.

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Переименование осуществляется в соответствии с законом "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрещении пропаганды их символики", учитывая предложения, представленные органами местного самоуправления, и рекомендации Украинского института национальной памяти.

Полный список переименованных населенных пунктов можно посмотреть здесь в разделе "Текст законопроекта и сопроводительные документы".