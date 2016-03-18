Павленко рассказал, когда отзовет свое заявление об отставке с поста министра АПК

Об этом заявил сам Павленко, комментируя ситуацию по отзыву своего заявления об отставке, передает AgroNews.

"Технократы выдвигали ряд условий, необходимых для дальнейшей эффективной работы в правительстве. Эти условия до сих пор не выполнены. После начала политического кризиса депутатское давление по лоббированию личных интересов только усилилось. Мое заявление об отставке все еще находится в Верховной Раде, и там не только мое заявление", - отметил он.

При этом Павленко уверяет, что заявления отозвут, когда будет полная поддержка реформ.

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Кроме этого, он заявил, что Кабинет Министров утвердил план действий на 2016 год, где прописано большое количество реформ. По словам министра, при министерствах сейчас созданы 179 рабочих групп, работающих по разным направлениям, а также ведется работа с международными донорами с целью привлечения инвестиций в ключевые отрасли экономики.

"Но мы ждем, потому что это невозможно сделать без поддержки Верховной Рады. Ждем, когда закончится политический кризис в парламенте. Если же Рада не поддержит реформы, то нам всем нет смысла оставаться на своих должностях и ждать непонятно чего", - сказал Павленко.