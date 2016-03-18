В Европе не требуют от Украины немедленно провести выборы на Донбассе - Бессмертный

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил участник переговоров в Минске в политической подгруппе Роман Безсмертный, передает ТСН.

Кроме того он добавил, что "не знает, кто придумал то, что выборы должны состояться в июне".

"Во всех встречах, которые происходят в Европе, я ни разу не слышал ни от одного европейца, чтобы кто-то мне сказал, что вы обязаны принять закон о выборах и провести выборы в такие и такие сроки. Я не знаю откуда берутся слова о том, что выборы надо провести в июне", - сказал он.

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По словам Бессмертного, в Минских договоренностях сказано о том, что вопрос о выборах на Донбассе можно рассмотреть при выполнении вопросов по безопасности.

Ранее УНИАН сообщал, что 11 марта во время заседания политической подгруппы стороны заслушали представителя ОБСЕ Марка Фримана, и обсудили условия проведения местных выборов. Никакого согласия достичь не удалось.