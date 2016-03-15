Суд Киева в закрытом режиме начал рассмотрение ходатайства об изменении Корбану меры пресечения

Как передает корреспондент УНИАН, в зал без каких-либо объяснений не пустили ни журналистов, ни представителей партии — в зале находятся только стороны - участники процесса.

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Судебное заседание ведет судья Николай Чаус, который в декабре 2015 года сменил Корбану меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей.

Справка УНИАН. Корбан был задержан 31 октября 2015 года в Днепропетровске. В дальнейшем силовики перевезли его в Киев.

Печерский райсуд Киева вынес решение о его домашнем аресте на два месяца - до 31 декабря 2015 года.

28 декабря судья Днепровского райсуда столицы Николай Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии Корбана под стражу сроком на 60 суток. При этом судья не учел аргументов защитников о том, что Корбану 25 декабря в Институте им. Амосова сделали операцию - двойное стентирование, и он должен находиться в медицинском учреждении под наблюдением врачей. Адвокаты подали апелляцию на это решение.

Сегодня, 15 марта, Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение Днепровского райсуда об избрании Корбану меры пресечения в виде содержания под стражей до 15 апреля.