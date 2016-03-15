Апелляционный суд оставил без изменений решение об избрании Корбану меры пресечения
Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение Днепровского районного суда столицы об избрании бывшему председателю политсовета партии «Украинское объединение патриотов - УКРОП» Геннадию Корбану меры пресечения в виде содержания под стражей до 15 апреля.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение зачитал судья Виктор Глиняный.
"Определение следственного судьи Днепровского районного суда в городе Киеве от 17 февраля 2016 года... о продлении срока действия меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому Корбану Геннадию Олеговичу и продлен срок содержания Корбана... под стражей до 15 апреля 2016 года оставить без изменений", - процитировал Глиняный резолютивную часть решения суда.
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Таким образом, суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы адвокатов Александра Лысака и Александра Мирошника.
Полный текст документа будет обнародован 21 марта в 17.00.
Постановление апелляционного суда обжалованию не подлежит.