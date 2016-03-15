Апелляционный суд оставил без изменений решение об избрании Корбану меры пресечения

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение зачитал судья Виктор Глиняный.

"Определение следственного судьи Днепровского районного суда в городе Киеве от 17 февраля 2016 года... о продлении срока действия меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому Корбану Геннадию Олеговичу и продлен срок содержания Корбана... под стражей до 15 апреля 2016 года оставить без изменений", - процитировал Глиняный резолютивную часть решения суда.

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Таким образом, суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы адвокатов Александра Лысака и Александра Мирошника.

Полный текст документа будет обнародован 21 марта в 17.00.

Постановление апелляционного суда обжалованию не подлежит.