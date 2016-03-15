Ельченко надеется на следующий шаг после решения РФ вывести свои войска из Сирии: их вывод из Украины
16:40, 15 марта 2016Политика
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Представитель Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко надеется, что следующим шагом после решения РФ вывести свои войска из Сирии станет их вывод из Украины.
Ельченко надеется, что РФ выведет свои войска из Украины / Фото УНИАН
Об этом он заявил сегодня в своем Twitter.
"После решение РФ вывести свои войска из Сирии надеюсь, что следующим шагом станет их вывод из Украины", - написал он.
Как сообщал УНИАН, 14 марта Путин приказал начать вывод основных сил РФ из Сирии с 15 марта.
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15 марта в Минобороны РФ сообщили, что технический персонал авиабазы начал подготовку самолетов для совершения дальнего перелета на аэродромы базирования в Российской Федерации. Личный состав выполняет погрузку оборудования, материально-технических средств и имущества на самолеты военно-транспортной авиации.
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