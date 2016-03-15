Ельченко надеется на следующий шаг после решения РФ вывести свои войска из Сирии: их вывод из Украины

Об этом он заявил сегодня в своем Twitter.

"После решение РФ вывести свои войска из Сирии надеюсь, что следующим шагом станет их вывод из Украины", - написал он.

Как сообщал УНИАН, 14 марта Путин приказал начать вывод основных сил РФ из Сирии с 15 марта.

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15 марта в Минобороны РФ сообщили, что технический персонал авиабазы начал подготовку самолетов для совершения дальнего перелета на аэродромы базирования в Российской Федерации. Личный состав выполняет погрузку оборудования, материально-технических средств и имущества на самолеты военно-транспортной авиации.