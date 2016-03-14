Путин приказал начать вывод войск из Сирии

"Считаю, что задачи поставленные перед Министерством обороны, в целом выполнены. Поэтому приказываю с завтрашнего дня начать вывод основной части нашей воинской группировки из Сирийской Арабской Республики", - заявил глава РФ на встрече с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу, сообщает ТАСС.

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Путин надеется, что начало вывода российских войск из Сирии станет хорошим стимулом для переговорного процесса политических сил этой страны. "Надеюсь, что сегодняшнее решение будет хорошим сигналом для всех конфликтующих сторон. Надеюсь, что это значительным образом поднимет доверие всех участников процесса", - сказал глава государства.

Российские пункты в Тартусе и на базе Хмеймим должны продолжить работу в прежнем режиме, заявил президент РФ. "Наши пункты базирования - морской в Тартусе и авиационный на аэродроме Хмеймим - будут функционировать в прежнем режиме. Они должны быть надежно защищены с суши, с моря и с воздуха", - заявил глава государства.

Он добавил, что часть оставшихся военных будет заниматься контролем за соблюдением режима прекращения огня.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин обсудил и согласовал с президентом САР Башаром Асадом решение о начале вывода войск из Сирии. "Все сказанное президентом (РФ Владимиром Путиным на встрече с Лавровым и Шойгу) было доведено до сведения наших сирийских коллег и согласовано с президентом Асадом", - заявил Песков журналистам.



