В "Народном фронте" отметили необходимость возвращения в госбюджет денег Януковича

Об этом заявил председатель фракции Максим Бурбак во время общения с журналистами.

"Почти 40 млрд грн находятся на счетах, а мы не можем их перечислить в бюджет. Надо быть ответственными, а не как фракция "Батькивщина": выходит на митинг аграриев, выступает на трибуне и рассказывает, что нет субвенций, дотаций, а за данный законопроект не проголосует", - подчеркнул он.

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"40 млрд - это не копейки, и они нужны бюджету. Это повышение обороноспособности и социальных стандартов и возможные субвенции аграриям на посевную", - заявил Бурбак.

Он пояснил, что они заблокировали трибуну до того времени, пока этот законопроект не будет включен в повестку дня и принят за основу.

"Затем все юридические тонкости можно будет обсудить в комитете", - резюмировал председатель фракции "Народный фронт".