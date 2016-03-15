ВР трижды провалила вопрос возврата денег Януковича, Гройсман закрыл утреннее заседание
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман досрочно закрыл утреннее заседание парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, как известно, согласно регламенту, утреннее заседание продолжается до 14.00. Но ВР не набирала 226 голосов для включения в повестку дня законопроектов, на которых настаивала фракция "Народный Фронт", - о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс и другие законы Украины, которые касаются неотвратимости наказания лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, а также особенностей возвращения в доход государства денежных средств, ценностей до принятия приговора суда. Речь идет о законопроектах под регистрационными номерами 4057 и 3196. Голосование происходило трижды, но не хватало необходимых 226 голосов для включения в повестку дня.
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Депутаты из фракции "Народный Фронт" заблокировали трибуну парламента, требуя все же включить данные законопроекты в повестку дня. В результате Гройсман отметил, что вынужден закрыть утреннее заседание, и напомнил, что вечернее заседание начнется в 16.00.
Как известно, сегодня в парламенте уже объявлялся перерыв для согласования позиций по данным законопроектам, но договоренность так и не была достигнута.