Нацкомиссия по предотвращению коррупции не смогла избрать своих членов, объявлен перерыв до вечера

Об этом сообщили члены избирательной комиссии НАЗК после ее заседания, сообщает "Европейская правда"

Конфликт произошел вокруг предложения избрать в состав НАЗК бывшего заместителя министра юстиции, члена антикоррупционной группы РПР Руслана Рябошапки. По результатам рейтингового голосования его избрание поддержали пятеро из 8 членов комиссии (трое поставили Рябошапку на первое место, двое - на второе; ныне избирается два члена комиссии).

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В то же время, трое представителей комиссии – Виктор Шлинчак, Леся Шевченко и первый заместитель главы Минюста Инна Севастьянова синхронно дали Рябошапке самые низкие баллы (в том числе за профессиональную компетенцию), тем самым заблокировав его избрание.

Стоит отметить, что Севастьянова, аргументируя свое голосование, признала, что на самом деле занизила его баллы не из-за сомнений в профессионализме. По ее версии, Рябошапка "сотрудничал с Лавриновичем" и не достоин участвовать в работе НАЗК. Сам Рябошапка опровергает эти предположения, отмечая, что пришел в Минюст в марте 2014 года, а уволился в октябре по собственному желанию "из-за персонального конфликта с министром Петренко".

Ряд других представителей комиссии в ответ обвинили Шлинчака и Шевченко в том, что они представляют интересы Минюста, хотя должны бы быть независимыми. Леся Шевченко. президент фундации "Открытое общество", в свою очередь, настаивает, что имеет к Рябошапке исключительно профессиональные претензии, которые основываются на предыдущем опыте сотрудничества с ним.

В итоге из-за эмоциональной дискуссии на заседании решение об избрании членов НАЗК было заблокировано. Комиссия объявила перерыв до вечера 15 марта.

Как известно, доизбрание членов НАЗК, наряду с переголосованием закона об электронном декларировании, является одним из двух требований визовой либерализации для краткосрочных поездок украинцев в ЕС.