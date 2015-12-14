У Яценюка опровергают информацию, что правительство влияет на решения антикоррупционной комиссии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время пресс-конференции относительно утверждения правительством решение конкурсной комиссии относительно избрания трех членов НАЗК.

Севостьянова отметила, что этот орган избирается независимой конкурсной комиссией в составе 8 человек: 1 человек от правительства, 1 - от президента, председатель Нацгосслужбы входит в состав комиссии по должности, а остальные 5 представителей - представители общественности: 4 - от неправительственных организаций и 1 - делегирован парламентом представитель общественности.

"На сегодняшний день все те заявления, которые появились в средствах массовой информации, или заявления отдельных организаций о том, что правительство имеет какое-то возможное влияние на эту комиссию, являются манипулятивными и не соответствуют действительности", - сказала она.

Первый заместитель министра юстиции напомнила, что по результатам последнего заседания было определено трех кандидатов, которые были рекомендованы правительством для назначения на должности членов НАЗК, - Виктора Чумака, Александра Скопича и Наталью Корчак.

"На сегодняшний день правительство приняло распоряжение о назначении трех из пяти пока что членов Национального агентства по предупреждению коррупции", - добавила Севостьянова.

Она отметила некоторые заявления в СМИ относительно того, что якобы комиссия не была независимой.

"Также некоторые из членов комиссии сегодня начали заявлять, что они желают изменить свой голос, который они отдали на предыдущих заседаниях... Любые решения комиссии являются окончательными и не подлежат каким-либо изменениям. И такие заявления не имеют никакой юридической силы, ведь решение о назначении уже было принято правительством и было зафиксировано в протоколах комиссии", - подчеркнула первый заместитель министра юстиции.

Кроме того, Севостьянова отметила, что заявления отдельных избранных членов НАЗК относительно того, что "они, возможно, не готовы начать свою работу или, возможно, откажутся от начала такой работы, является срывом запуска Национального агентства по предупреждению коррупции".

"Ведь в законе четко указано, что агентство может начать свою работу, только когда минимум три его члена будут избраны и начнут работать", - сказала она.

Первый заместитель министра подчеркнула, что правительство приложит все усилия, чтобы агентство заработало как можно быстрее, начиная с выделения помещения.

По ее словам, в госбюджете на 2015 год уже были предусмотрены определенные средства на функционирование НАЗК, а в проекте бюджета на 2016 год предусмотрено еще 484 млн грн.

"Я, как председатель конкурсной комиссии, призываю всех членов конкурсной комиссии собраться, продолжить работу. Нам еще необходимо избрать двух членов для того, чтобы полностью укомплектовать состав агентства из пяти членов. А всех избранных, трех кандидатов, которые были назначены правительством на должности членов Национального агентства по предупреждению коррупции, призываю начать работу как можно быстрее. Собраться на первое заседание и начинать утверждать штатную численность, работать с электронным реестром деклараций и исполнять обязанности, которые предусмотрены действующим законодательством", - отметила Севостьянова.

Отвечая на вопросы журналистов, она отметила, что на сегодня никаких официальных заявлений об отказе кого-то из членов НАЗК от своей должности нет.

"Я надеюсь, что этого не произойдет, и три выбранных члена начнут свою работу немедленно", - сказала представитель правительства.

Кроме того, на вопрос относительно того, когда можно ожидать отбора еще двух членов агентства, она отметила, что планирует призвать членов конкурсной комиссии собраться на консультации на этой неделе для того, чтобы определиться с избранием других членов агентства.

"Через один-два дня у нас будет следующее заседание, когда мы определимся: или будет новый конкурс, или как решат члены комиссии", - сказала Севостьянова.

Как сообщал УНИАН, в марте этого года правительство создало Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. 22 апреля Кабмин начал конкурс на назначение руководства Нацагентства.