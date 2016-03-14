Сегодня вечером Порошенко встретится с руководителями фракций и групп парламента
12:28, 14 марта 2016Политика
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По словам Кубива, встреча состоится по просьбе лидеров фракций и групп.
Порошенко проведет встречу с руководителями фракций и групп парламента / Фото УНИАН
Сегодня в 19.30 состоится встреча президента Украины Петра Порошенко с руководителями фракций и групп парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом представитель президента в Верховной Раде, народный депутат Украины Степан Кубив сообщил во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.
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По словам Кубива, встреча состоится по просьбе лидеров фракций и групп. “Встреча состоится сегодня по просьбе руководителей фракций и групп в 19.30”, - сообщил Кубов.
Как сказал представитель президента в ВР, на встречу пригласили всех руководителей фракций и групп.
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