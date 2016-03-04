Порошенко встретился с матерью Савченко, пообещал сделать "возможное и невозможное" для освобождения летчицы

Об этом говорится в Twitter президента.

"В этих условиях не мог не встретиться с мамой Надежды Савченко. Буду делать все возможное и невозможное для ее освобождения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Европейский Союз призвал Россию немедленно освободить Савченко.

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Как сообщал УНИАН, Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Савченко и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили ее в Россию.

В середине декабря 2015 года российский суд продлил арест Савченко до 16 апреля. После этого она в знак протеста объявила голодовку – третью с момента ее ареста летом 2014 года.

2 марта в суде прокуроры заявили, что требуют осудить Савченко к 23 годам лишения свободы в колонии общего режима.

3 марта суд отказал Савченко в последнем слове. После прений судья закрыл заседание и сообщил о возобновлении процесса 9 марта. В ответ Савченко заявила, что отказ ей в последнем слове воспринимает как нарушение ее прав и с 4 марта начинает сухую голодовку.