ЕС в который раз призывает Россию немедленно освободить Савченко

Европейский Союз призывает Россию немедленно освободить украинскую летчицу, народного депутата Надежду Савченко.

Об этом заявляет Представительство ЕС в Украине в Twitter.

«ЕС продолжает призывать к немедленному освобождению Савченко», - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что вопрос освобождения украинской летчицы последовательно поднимается в переговорах с представителями российских властей.

Кроме того, представители ЕС намерены присутствовать на заседании суда, во время которого будет оглашен приговор по делу Савченко.

«ЕС продолжит доносить до российских властей свою позицию относительно дел других украинских граждан, незаконно удерживаемых в России», - сообщают в Представительстве ЕС в Украине.

Как сообщал УНИАН, Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Савченко и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили ее в Россию.

В середине декабря 2015 года российский суд продлил арест Савченко до 16 апреля. После этого она в знак протеста объявила голодовку – третью с момента ее ареста летом 2014 года.

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2 марта в суде прокуроры заявили, что требуют осудить Савченко к 23 годам лишения свободы в колонии общего режима.

3 марта суд отказал Савченко в последнем слове. После прений судья закрыл заседание и сообщил о возобновлении процесса 9 марта. В ответ Савченко заявила, что отказ ей в последнем слове воспринимает как нарушение ее прав и с 4 марта начинает сухую голодовку.