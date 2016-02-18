Порошенко просил "врать, врать и врать" в соцсетях о ситуации в Дебальцево, чтобы запутать врага - Бирюков

Об этом советник президента, глава Николаевской территориальной организации партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" Юрий Бирюков написал на своей странице в Facebook.

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"Год прошел, можно и рассказать. Меня вызвали 17 февраля на Банковую днем, около 16:00. И Петр Алексеевич озвучил просьбу, несколько необычную, но обстоятельства... Нужно было двое суток вносить сумятицу в головы врага - выводят или не выводят, выводят уже или через двое суток, или бросят и не выводят? Нужно было вечер устроить в Facebook всплеск "все-хорошо-мы-стоим" и удержать эту волну хотя бы двое суток. Любой "репутационной" ценой, просто прямолинейно врать-врать-врать" - написал Бирюков.

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По его словам, в Минобороны были согласованы все этапы информационных всплесков.

"Подобрали какие-то фотографии, набросали тезисы. Опросил-упросил всех знакомых блоггеров, они должны были поддержать. А потом... А потом все рухнуло, из-за сброса в ФБ данных о том, что вывод уже начинается", - добавил Бирюков.

Год прошел, можно и рассказать.Меня вызвали 17 февраля на Банковую днем, около 16:00. И Петр Алексеевич озвучил просьб... Опубліковано Юрієм Бирюковим 18 лютого 2016 р.

Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины в феврале из Дебальцево было выведено 2130 украинских военнослужащих.

Битва за Дебальцево - железнодорожный узел огромного значения для сепаратистов из-за его связи с Россией - была одним из самых ожесточенных сражений за все время конфликта.

По официальным данным, под Дебальцево украинские силовики потеряли 66 бойцов, более 300 получили ранения.

Представитель США в ООН Саманта Пауэр заявила, что в Дебальцево Донецкой области было найдено 500 тел мирных жителей, которые погибли в результате обстрелов боевиков.