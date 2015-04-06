Генштаб поставил условия «Правому сектору»

Об этом в эфире “5 канала” сказал и.о. руководителя пресс-службы Генерального штаба ВСУ Алексей Мазепа, сообщают Факты.

Он подчеркнул, что по официальной позиции Генерального штаба, на территории Украины должны быть только законные вооруженные формирования.

“То есть все люди, которые носят оружие, должны принадлежать к одной из силовых структур Украины”, - отметил он.

“Если “Правый сектор” войдет в состав Вооруженных сил Украины, то он должен будет пройти всю процедуру, которую проходят все военнослужащие”, - подчеркнул Мазепа.

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По его информации, на сегодня никакой встречи между руководством Генерального штаба и “Правым сектором” по этому поводу не было.

“Поэтому, в каком формате он сможет войти в состав Вооруженных сил, я не могу сказать. Но в любом случае это не будет незаконным вооруженным формированием”, - подчеркнул он.