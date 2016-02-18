Послы Канады, Евросоюза и США оценили достижения Украины после Майдана и указали на необходимость реформ

Как иностранные послы оценивают успехи и достижения Украины за два года после Майдана говорится в материале журнала "Новое время". Глава делегации Евросоюза в Украине Ян Томбинский рассказал, что Украина и ее народ переживают беспрецедентную системную трансформацию. "Но максимальные усилия нужно прилагать, чтобы заставить власть имущих быть подотчетными и ответственными перед своими гражданами", - отметил он.

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Посол США в Украине Джеффри Пайетт подчеркнул, что на Майдане и после него украинцы показали всему миру, что, когда они держатся вместе, "ни клептократ, ни олигарх, ни какая бы то ни было иностранная сила не может остановить вас". При этом посол добавил, что "можно и нужно сделать больше, особенно в области борьбы с коррупцией". "Лучший памятник Небесной сотне - это Украина, которая по-настоящему избавилась от коррупции, кумовства и клептократии", - сказал Джеффри Пайетт.

В свою очередь посол Германии в Украине Кристоф Вайль, отметив уже достигнутые реформы, непрозрачно намекнул чего еще на сегодняшний день не хватает Украине. "Я бы сказал так: этого недостаточно, чтобы сесть в самолет и оторваться от земли. Громоздкие административные структуры, вопиющий дефицит верховенства права и, самое главное, повсеместная коррупция по-прежнему преобладают", - сказал немецкий дипломат. Он отметил, что все это является "камнем преткновения для развития Украины и сдерживают крайне необходимые иностранные инвестиции в экономику страны".

Посол Канады в Украине Роман Ващук отметил, что спустя два года после победы революции достоинства можно говорить, что Украина идет правильным путем. Однако при этом он отметил, что Украина - страна, "где все про всех знают и открыто говорят, но прокуратура и суды не работают так, чтобы справедливость восторжествовала". "Очень многие люди уже давно согласились с коррупционной формулой существования, и переход на честные, прозрачные позиции для них нарушают этот комфорт. Поэтому я понимаю, почему переломить ситуацию очень непросто", - подчеркнул канадский посол.

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Посол Нидерландов в Украине Кейс Кломпенхаувер констатировал метафорично, что "пока дегтя в бочке больше, чем меда". Он отметил, что Украине нужны реальные, конкретные результаты борьбы с коррупцией. Он отметил, что в этом плане "прозрачность в назначении руководителей госкомпаний является первым шагом, который все-таки нужно сделать".

По мнению посла Швеции в Украине Андреаса Фон Бекерата, несмотря на агрессию РФ, включая аннексию Крыма, Украина начала программу реформ, беспрецедентную по своему масштабу и амбициям за всю историю ее независимости. "Восстановление доверия украинского народа к судебной системе должно стать целью этой реформы", - подчеркнул Андреас Фон Бекерат.

В свою очередь посол Чехии в Украине Иван Почух отметил, что Украина стремится заново построить функциональную демократию, для этого консолидированное большинство во власти - необходимое условие. "Мы не ожидаем чудес. По собственному опыту знаем, что результаты будут видны не через месяц и не через год", - сказал чешский дипломат.

Полный текст материала читайте в выпуске журнала "Новое время" 19 февраля.