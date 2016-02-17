Климкин: Критически важно, чтобы Рада приняла "безвизовые законы"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Финляндской Республики Тимо Сойни сегодня в Киеве.

“Критически важно, чтобы Рада одобрила “безвизовые законы”. Если мы не способны принять “безвизовые законы”, каким образом мы будем говорить, что ЕС будет нам доверять, в нашем желании идти по пути реформ”, - подчеркнул Климкин.

Читайте такжеПорошенко надеется, что ВР уже на следующей неделе проголосует последние безвизовые законы

При этом он отметил, что реформы, которые необходимо провести в рамках введения безвизового режима, это реформы, которые пойдут на пользу Украине.

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко 12 февраля внес на рассмотрение Верховной Рады пакет законопроектов, направленных на выполнение Украиной критериев введения безвизового режима с Европейским Союзом в сфере противодействия коррупции, определив их неотложными.

Также Порошенко призвал ВР «снять с закона о государственном бюджете поправку, которая откладывает электронные декларации на 2017 год», поскольку электронное декларирование является одним из условий получения Украиной безвизового режима.

16 февраля ВР приняла закон о введении уже в этом году электронной системы подачи и обнародования деклараций госслужащих. Также были приняты в первом чтении, в частности, «безвизовые» законопроекты о совершенствовании процедуры ареста имущества и института спецконфискации, о деятельности Нацагентства по розыску активов.