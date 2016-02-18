Совет призывает государства мира усилить санкции против РФ из-за задержки с освобождением заложников

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в Обращении Верховной Рады Украины к парламентам иностранных государств, парламентским ассамблеям и международным организациям в связи с угрозами жизни заложников, удерживаемых российскими боевиками на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

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За соответствующее постановление (регистрационный номер 4071) проголосовали 239 из 303 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В обращении сказано, что «вопреки духу и букве Минских договоренностей, Российская Федерация и управляемые ею незаконные вооруженные формирования не предприняли никаких шагов для выполнения гуманитарных пунктов Минских соглашений, в частности, по освобождению захваченных ими заложников и беспрепятственному доступу международных гуманитарных миссий на оккупированные территории».

«Установившаяся практика насилия, преследований и шантажа со стороны российских оккупационных сил и боевиков в отдельных районах Донецкой и Луганской областей приобрела особенно жестокий характер в отношении захваченных заложников из числа местных жителей, журналистов, волонтеров, представителей Вооруженных Сил Украины и других силовых ведомств. По состоянию на сегодняшний день (по информации Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления места нахождения без вести пропавших в районе проведения АТО) в нечеловеческих условиях в заложниках содержатся 137 граждан Украины, неизвестной остается судьба 694 граждан Украины», - сказано в обращении.

В документе отмечается, что особое беспокойство вызывают недавно озвученные угрозы со стороны боевиков о готовности применять в отношении к заложникам смертную казнь.

ВР призывает парламенты и правительства иностранных государств, парламентские ассамблеи и международные организации использовать все имеющиеся механизмы на правительственном, парламентском и неправительственном уровне и дать четкий сигнал Российской Федерации о недопустимости применения убийств и внесудебных казней, пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения с заложниками и местными жителями на оккупированной ею территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Также парламент призывает потребовать от Российской Федерации немедленно предоставить доступ Международному Комитету Красного Креста к заложникам и незаконно удерживаемым лицам, а также привлечь МККК к поиску пропавших без вести и идентификации тел погибших. ВР предлагает призвать Российскую Федерацию "осуществить процесс передачи граждан Украины, незаконно удерживаемых Россией и контролируемыми ею боевикам; потребовать от Российской Федерации и поддерживаемых ею незаконных вооруженных формирований прекратить продолжающуюся вооруженную агрессию против Украины и немедленно выполнить обязательства по Минским договоренностям по восстановлению контроля Украины над своей границей».

ВР также просит парламенты призвать правительства своих стран к продолжению и усилению ограничительных мер против Российской Федерации до полного выполнения ею взятых на себя обязательств в рамках Минских договоренностей.