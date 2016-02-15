Разведка: Боевики все чаще ошибочно попадают по своим

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своем официальном сайте.

«Наряду с увеличением обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины и населенных пунктов на территории, которую контролирует Украина, возрастает количество ошибочных попаданий противника по своим позициям и гражданским объектам на подконтрольной боевикам территории», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что 10 февраля российские артиллеристы 1 АК попали в школу в н.п. Свободное (Тельмановский район), а 13 февраля ошибочный артиллерийский обстрел по своим войскам заставил передовые подразделения 9-го отдельного мотострелкового полка (Новоазовск) и 3-й отдельной мотострелковой бригады (Горловка) оставить позиции, спасаясь бегством.