Дания будет голосовать за сохранение санкций против РФ

Дания будет голосовать за продление санкций Евросоюза против России из-за агрессии на Донбассе. Об этом глава МИД Дании Кристиан Йенсен сказал в интервью "Европейской правде".

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"Прежде всего, подчеркну, что мы – Дания – будем голосовать за сохранение санкций против РФ до тех пор, пока Россия не выполнит все требования Минских соглашений. И в то же время в ЕС есть страны, которые требуют большего, когда речь идет о продлении санкций против России", - сказал Йенсен.

Он добавил, что в ЕС мнения о том, как много необходимо требовать от России, разделились. И есть разные мнения о том, что можно просить и сколько должна сделать Украина.

"Мы будем работать со своей стороны, чтобы санкции были продлены, но Украина должна сделать шаги со своей стороны. В том числе речь идет о конституционной реформе. И это вопрос очень чувствительный. Но можно говорить, что речь идет в целом о требованиях Минских соглашений. Это даст нам рычаг для того, чтобы давить на Россию. Продлить санкции действительно важно. Но проще всего это будет сделать, если Украина выполнит свою часть обязательств по Минской соглашением", - отметил Йенсен.

Как известно в Мюнхене на безопасности конференции Высокий представитель ЕС Федерика Могерини также подчеркивала, что санкции должны действовать, пока не будут выполнены все условия Минских соглашений.