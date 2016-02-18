Рада требует от России прекратить оккупацию, похищение людей и финансирование террористов

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 236 народных депутатов из 303, зарегистрированных в сессионном зале.

В обращении Верховная Рада требует от Российской Федерации немедленно прекратить оккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Парламент требует от РФ прекратить продолжающуюся практику похищений, незаконных задержаний и арестов граждан Украины, запрет на въезд представителей крымскотатарского народа на территорию Крымского полуострова, нарушение свободы слова, ограничение свободы вероисповедания и мирных собраний.

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ВР требует от Российской Федераций прекратить действия, прямо или косвенно направленные на финансирование незаконных вооруженных формирований на своей территории и на территории Украины, пересылку военной техники, вооружения, организацию тылового обеспечения, подготовку и финансирование террористов, и выполнить в полном объеме требования Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 27 марта 2014 года "Территориальная целостность Украины", положения Минских договоренностей и Комплекса мер по их выполнению от 12 февраля 2015 года.

Кроме того, Верховная Рада требует от Российской Федерации немедленно освободить политических заключенных - жителей Крыма, выполнять решения Европейского суда по правам человека, обеспечивать и содействовать беспрепятственному допуску международных миссий и правозащитных организаций на территорию Крымского полуострова с целью осуществления постоянного мониторинга и наблюдения за ситуацией в сфере защиты прав и свобод человека на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.