МИД протестует против целенаправленного ухудшения украинцу Афанасьеву условий в российской тюрьме

Об этом говорится в комментарии МИД Украины.

"Особую тревогу украинской стороны вызывает информация о целенаправленных мерах российских органов власти по ухудшению условий содержания Афанасьева, что привело к резкому осложнению состояния его здоровья", - отмечается в комментарии.

МИД выражает решительный протест в связи с продолжением российской стороной противоправных действий в отношении Афанасьева.

В ведомстве отмечают, что российские власти продолжают игнорировать неоднократные обращения украинской стороны относительно предоставления разрешения на встречу консульских должностных лиц Украины с Афанасьевым.

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"Министерство иностранных дел Украины требует от российской стороны обеспечить соблюдение прав незаконно осужденного Геннадия Афанасьева, немедленно разрешить допуск к нему консульских должностных лиц Украины в соответствии с взятыми на себя Российской Федерацией международно-правовыми обязательствами, а также принять меры по обеспечению его должной медицинской помощью", - отмечается в комментарии.

Как сообщал УНИАН, украинского режиссера Олега Сенцова, активистов Александра Кольченко, Алексея Чирния и Афанасьева в мае 2014 года "задержали" в оккупированном Россией Крыму сотрудники ФСБ. Их обвинили в подготовке терактов.

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Афанасьев был ключевым свидетелем на судебном процессе над Сенцовым и Кольченко, которых 25 августа 2015 года приговорили к 20 и 10 годам заключения в колонии строгого режима. Афанасьев на судебном заседании отказался от своих показаний, заявив, что следствие получило их ранее под пытками.

19 августа правозащитный центр "Мемориал" в России объявил Афанасьева политзаключенным.

Адвокат украинца заявил, что у Афанасьева обнаружена инфекция в крови. По его словам, Афанасьев заразился во время этапирования в ужасных условиях в колонию в Республику Коми.