Директор фонда Деминициативы: голосование за отставку Кабмина было заранее продуманным спектаклем

Об этом в материале журнала "Новое время" сказала социолог, директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина. "Близится вторая годовщина расстрела Майдана. К этой трагической дате власть подготовила украинцам немало "подарков": провалила голосование за отставку правительства, протолкнула выхолощенный закон об электронном декларировании чиновников, а также фактически установила партийную диктатуру в Украине, устроив в парламенте дешевый спектакль".

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По словам социолога, события в Раде показали, насколько сильно коррупционная олигархическая система власти готова сопротивляться переменам. "Странная получилась картина: парламент, с одной стороны, признал работу правительства неудовлетворительной, а с другой - продлил его полномочия до сентября".

Но на этом "подарочки" властей не закончились. Парламент также одобрил существенно измененный законопроект об электронном декларировании чиновников. Новые поправки предполагают повышение лимита декларирования втрое и декриминализацию ответственности за внесение ложных данных до 2017 года. Кроме того, членами семьи прописаны только мужья, жены и дети. "Если бы инициативу приняли в изначальной редакции, украинским чиновникам уже в этом году пришлось бы выбирать: или честно декларировать свое состояние (что могло вызвать к ним немало вопросов), или не декларировать (что грозило бы двумя годами лишения свободы)", -подытожила Ирина Бекешкина.

Полный текст материала Ирины Бекешкиной читайте в выпуске журнала "Новое время" 19 февраля.