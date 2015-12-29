Социологи: Доверие украинцев к власти за год радикально упало, лидеры доверия - волонтеры и церковь

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время презентации результатов проведенного 15-25 декабря опроса в рамках социологического исследования «2015-й: политические итоги и прогнозы».

По данным опроса, баланс доверия украинцев к Верховной Раде в декабре 2014 года составил -26%, а через год -74%; к правительству -18% в декабре 2014 года и -67% в этом году; к президенту Украины в декабре прошлого года +5% и -40% в этом декабре.

Как сказала Бекешкина, падает доверие и к местным властям. «Это от +10% в 2012 году до -15% в декабре 2014 года и -24% в декабре 2015 года», - сообщила она.

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В то же время она отметила, что растет доверие к банкам: от -71% в декабре 2014 года до -65% в декабре этого года.

Исследование показало, что в 2015 году лидерами общественного доверия стали волонтеры (в декабре им доверяют 68%, не доверяют 19%, баланс доверия-недоверия составляет +49%).

Далее по уровню доверия идет церковь (баланс доверия-недоверия +44%). Преобладает доверие над недоверием в отношении населения к Вооруженным силам Украины (+22%). Положительный также баланс доверия-недоверия к общественным организациям (+10%), уравновешенное доверие и недоверие к средствам массовой информации (0%).

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Бекешкина добавила, что доверие к СМИ все же имеет тенденцию к падению, поскольку в 2010 году баланс доверие-недоверия был +26%. Самый высокий уровень недоверия уже два года подряд, по ее словам, украинцы имеют к российским СМИ (-75% в 2015 году; -72% в 2014 году; -45% в 2010 году).

Далее по уровню недоверия идут правоохранительные органы: суды (-72% в 2015 году); прокуратура (-66%).

"Конституционный Суд не имеет доверия, баланс доверия -58%. К Службе безопасности доверие несколько выше, хотя за 5 лет оно тоже существенно снизилась: от -9% в 2010 году до -35% в декабре 2015 года. А вот к новообразованной полиции доверие растет, хотя баланс доверия-недоверия все же остается негативным, однако в июле этого года баланс доверия-недоверия к милиции составил -57%, а в декабре уже к полиции -24%", - отметила Бекешкина.

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Исследование проводилось фондом «Деминициативы» и Киевским международным институтом социологии. Опрошено 2040 респондентов из всех регионов Украины, за исключением Крыма. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился лишь на контролируемых Украиной территориях. Погрешность составляет 2,3%.