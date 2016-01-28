Судья по делу Корбана Николай Чаус пока что остается на своем посту

Дело было открыто по заявлению гражданина Вальтищева, которого судья Чаус незаконно лишил водительских прав на полгода. Решение отложить рассмотрение было принято в связи с необходимостью выяснения обстоятельств вынесения решения в отношении Вальтищева в Днепровском райсуде и истребования оригинала этого административного дела для осмотра на заседании ВСЮ.

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«Истребовать материалы дела – это отговорка, просто отложение», – заявил адвокат Андрей Богдан, который представлял интересы Вальтищева. При этом он отметил, что в распоряжении ВСЮ при рассмотрении дисциплинарного дела в отношении Чауса были все необходимые для вынесения решения материалы.

По словам адвоката, члены ВСЮ отложили дело Николая Чауса, в том числе и из-за значительного внимания к нему журналистов и общественности, под давлением которых Совет юстиции просто не решился отменить дисциплинарное производство против судьи, который на глазах у всей страны выносил неправомерные решения.

Андрей Богдан отметил, что, по его оценкам, почти половина членов ВСЮ была против увольнения Николая Чауса, ведь находилась под влиянием тех или иных заинтересованных лиц, которые давали индульгенцию на затягивание дела Чауса. «В дальнейшем в ВСЮ будут направлены дополнительные материалы в отношении преступлений, совершенных Николаем Чаусом», – заверил защитник.

В заседании ВСЮ участвовали народные депутаты Валентин Дидыч, Андрей Денисенко и Александр Дубинин, а также адвокаты Геннадия Корбана, которые намеревались предоставить членам ВСЮ дополнительные свидетельства неправомерных действий судьи Чауса, в том числе и по делу Корбана. Впрочем, члены ВСЮ отказались присоединить к материалам дела их письменные заявления и заслушать устные показания, мотивируя это тем, что они не касаются предмета рассмотрения.

Во время заседания адвокат Андрей Богдан попросил ВСЮ дать ему возможность высказаться не только в отношении предмета рассмотрения, но и по другим обстоятельствам, которые характеризуют личность судьи Чауса. Речь шла о решениях Николая Чауса, которые предоставляли разрешение следователям изымать материалы из других уголовных производств, а также о якобы «тяжелой болезни» этого судьи, помешавшей ему прийти на рассмотрение дисциплинарного производства 17 декабря 2015 года в отношении себя, однако не стала помехой для того, чтобы спустя 7 дней более 30 часов судить Геннадия Корбана.

Он также заявил, что своими решениями по делу Корбана Николай Чаус «отрабатывает» право и в дальнейшем оставаться судьей, избежав увольнения за неправомерные решения в отношении участников Революции достоинства.

Напомним, сегодня Апелляционный суд г. Киева, рассмотрев вопрос определения подсудности дела Олега Мартынова, подозреваемого по делу Корбана, постановил направить его на рассмотрение в Днепровский райсуд столицы, где судьей Чаусом рассматривались дела Геннадия Корбана и Михаила Кошляка, задержанного по делу политика. Адвокат Мартынова Игорь Черезов отметил, что не удивится, если дело его подзащитного попадет на рассмотрение к судье Чаусу.