ВСЮ 28 января рассмотрит дело в отношении судьи Чауса, избиравшего меру пресечения Корбану
18:29, 22 января 2016Политика
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Высший совет юстиции 28 января рассмотрит дисциплинарное представление временной специальной комиссии, которая проверяла правомерность действий судей во время Евромайдана, в отношении судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса.
ВСЮ рассмотрит дело по судье Чаусу / Фото УНИАН
Соответствующая информация содержится в повестке дня на сайте Высшего совета юстиции.
В то же время информированный источник сообщил УНИАН, что Чаус вызывался на заседание комиссии 17 декабря, но не явился из-за якобы болезни, хотя, как выяснилось впоследствии, принимал участие в судебном процессе по Корбану.
Собеседник агентства отметил, что ВСЮ примет соответствующее решение в отношении Чауса в следующий раз даже если он снова не придет.
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