ВСЮ 28 января рассмотрит дело в отношении судьи Чауса, избиравшего меру пресечения Корбану

Соответствующая информация содержится в повестке дня на сайте Высшего совета юстиции.

В то же время информированный источник сообщил УНИАН, что Чаус вызывался на заседание комиссии 17 декабря, но не явился из-за якобы болезни, хотя, как выяснилось впоследствии, принимал участие в судебном процессе по Корбану.

Собеседник агентства отметил, что ВСЮ примет соответствующее решение в отношении Чауса в следующий раз даже если он снова не придет.

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