В АП заявили, что Киев не может признать юрисдикцию Международного уголовного суда из-за событий на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель главы Администрации президента Украины, секретарь Конституционной комиссии Алексей Филатов заявил в Конституционном Суде, который в форме устного слушания начал рассмотрение дела по обращению Верховной Рады о предоставлении заключения относительно изменений в Конституцию Украины в части правосудия, отвечая на вопрос судьи КС Николая Мельника по поводу отсрочки на три года признания юрисдикции МУС, что предусмотрено этими изменениями.

«Признание юрисдикции Международного уголовного суда будет нести как определенные потенциально положительные последствия, так и определенные риски для Украины, в частности, с точки зрения украинских военных, которые вынуждены участвовать в военном конфликте», - отметил Филатов.

Читайте такжеАваков о критике ВСУ касательно идеи уволить всех судей: "Плевать на такую корпоративность"

«И из этих соображений, надеясь на то, что в ближайший год или может чуть больше этот конфликт будет окончательно урегулирован, субъект конституционной инициативы предложил переходный период для того, чтобы соответствующим образом подготовить это решение с точки зрения практического внедрения», - сказал он.

Читайте такжеАваков предлагает на три месяца остановить работу судов в Украине

Как сообщал УНИАН, 4 февраля 2015 года Верховная Рада Украины приняла заявление «К Международному уголовному суду о признания Украиной юрисдикции Международного уголовного суда в отношении преступлений против человечности и военных преступлений высшими должностными лицами РФ и руководителями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", которые привели к особо тяжелым последствиям и массовому убийству украинских граждан».

Читайте такжеМеждународный трибунал не может открыть дело об аннексии Крыма Россией

Вместе с тем для ратификации Украиной Римского статута необходимо внести изменения в Конституцию, потому что на пути к этому стоит решение Конституционного Суда от 2001 года, которым статут признан не отвечающим Конституции.

Украина 20 января 2000 года подписала Римский статут Международного уголовного суда.