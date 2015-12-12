Международный трибунал не может открыть дело об аннексии Крыма Россией

Об этом заявил официальный представитель МУС Фади Эль-Абдалла во время общения с журналистами на вопрос собственного корреспондента УНИАН в Брюсселе.

По его словам, с 2017 года МУС может получить новую функцию - рассматривать дела, связанные с актами агрессии, среди которых - аннексия.

"Эта норма записана в Римском статуте, но вступит в силу с 2017 года. В ноябре 2017 года должно состояться голосование по поводу того, хотим ли мы активизировать эту часть судебной ответственности или нет. В зависимости от результатов голосования мы будем знать, подпадает ли это преступление под юрисдикцию суда", - пояснил Адбалла.

Кроме того, соответствующие поправки в устав должны ратифицировать страны, которые являются участницами этого документа. (Римский статут является международным договором об учреждении Международного уголовного суда – УНИАН).

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"Поскольку это была новая поправка в Римский статут, государства должны ее ратифицировать. Как минимум, нам требуется 30 ратификаций плюс положительное голосование", - добавил Абдалла.

Отвечая на вопрос УНИАН, сможет ли Украина обратиться в МУС после завершения процедуры, спикер сказал: "Я не думаю, что это применимо в отношении фактов, которые были в прошлом. События, произошедшие до того, как поправка относительно акта агрессии вступит в действие, не будут рассматриваться судом".

Абдалла напомнил, что в настоящее время под юрисдикцию МУС подпадают дела, связанные с преступлениями против человечности, преступлениями, совершенными во время войн, и геноцидом.

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Как сообщал УНИАН, 11 декабря заместитель генерального прокурора Украины Виталий Касько заявил, что "в настоящее время Офисом Прокурора МУС исследуются обстоятельства в рамках заявления Верховной Рады Украины от 4 февраля 2015 года № 145-VIII «О признании Украиной юрисдикции Международного уголовного суда в отношении преступлений против человечности и военных преступлений высшими должностными лицами Российской Федерации и руководителями террористических организаций «ДНР» и «ЛНР», которые привели к особо тяжким последствиям и массовому убийству украинских граждан», переданного в Суд 8 сентября 2015 года министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным".

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Как пояснил Касько, вместе с указанным заявлением в Офис прокурора МУС переданы собранные Генпрокуратурой во исполнение указанного постановления украинского парламента материалы и доказательная база, которые содержат, в частности, сведения о преступлениях против человечности и военных преступлениях, которые совершаются на востоке Украины и в Крыму, в том числе относительно обстоятельств оккупации полуострова.

Он уточнил, что Международный уголовный суд не исследует аннексию Крыма Россией в отдельном производстве.

"Сейчас Офисом прокурора МУС проводится процедура предварительного изучения ситуации согласно указанного заявления Верховной Рады Украины и полученных от украинской стороны материалов. Срок этой процедуры не ограничен временными рамками", - подчеркнул Касько.