Адвокат заявляет, что разные врачи дают разный диагноз состояния здоровья Корбана

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила адвокат Оксана Томчук.

"Согласно заключению врачей скорой помощи, которые сопровождают Корбана, нужна госпитализация", - сказала Томчук.

В то же время она рассказала, что новые врачи, которых запустил судья в зал суда, приехали по вызову прокуроров.

Адвокат заявляет, что врачи скорой помощи сказали, что "имеет место очень тяжелая аритмия, которая сейчас очень угрожающая".

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Она отметила, что люди, вызванные прокуратурой, отказались представиться. "Они не предоставили нам никаких бейджиков, они не предоставили никакого заключения и ушли", - заявила Томчук.

При этом вызванные прокуратурой врачи сказали, что "с их точки зрения, они не видят здесь проблемы".

Она допускает, что те люди могли быть не врачами.

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Томчук сказала, что как защитник будет руководствоваться заключением реанимационной бригады скорой помощи, которая с 18:00 настаивает на госпитализации.

Врачи делали кардиограмму сердца.