В ОБСЕ заявили, что Трехсторонняя контактная группа будет работать и в 2016 году

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сайдик сказал в Минске по итогам последнего заседания контактной группы в 2015 году.

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"Сегодня состоялась последняя встреча в этом 2015 году, но не последняя встреча Трехсторонней контактной группы и ее четырех рабочих подгрупп. Полная реализация Минских соглашений требует дальнейшей упорной работы, и мы будем прилагать все наши усилия в этом направлении в новом, 2016 году", - заявил Сайдик.

Он заявил, что Трехсторонняя контактная группа будет продолжать работу, чтобы Минские соглашения были выполнены. Сайдик сказал, что Минские соглашения будут действовать, пока стороны их не выполнят полностью.

Ранее сегодня Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе при участии представителей Украины, Российской Федерации и ОБСЕ договорилась о полном прекращении огня на линии соприкосновения с 00.00 в ночь на 23 декабря.