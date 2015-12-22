Контактная группа договорилась о полном прекращении огня с 00.00 в ночь на 23 декабря

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.

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"Ключевая проблема, которая до сих пор остаётся без решения, - это продолжение обстрелов на линии соприкосновения. Именно поэтому есть договоренности о полном и безоговорочном режиме тишины, начиная с 00.00 в ночь с 22 на 23 декабря 2015 года. Эта инициатива нужна, в первую очередь, мирным жителям Донбасса, чтобы они могли в мире встретить Рождество Христово и Новый год", - отметила пресс-секретарь Кучмы.