Порошенко отмечает важную роль, которую играет парламентская оппозиция в демократических странах

Как сообщает пресс-служба президента Украины, Порошенко особо отметил важную роль, которую играет парламентская оппозиция в демократических странах.

Стороны высоко оценили уровень политического сотрудничества между Украиной и Израилем. Было отмечено, что поддержание межпарламентского диалога является важным элементом развития межгосударственных двусторонних отношений.

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В ходе встречи собеседники обсудили состояние и перспективы развития украинско-израильского двустороннего сотрудничества, в том числе в политической, торгово-экономической, научно-технической, инвестиционной и других сферах.

Отдельное внимание было уделено безопасности ситуации на Ближнем Востоке и в украинском Донбассе.