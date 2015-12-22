Нетаньяху отмечает туристический бум в Украине и Израиле после отмены виз

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Иерусалиме.

"Каждый год десятки тысяч израильтян посещают Украину. Даже больше украинцев посещают Израиль, и это стало возможным после того, как мое правительство приняло решение отменить визы. И это встретило подобное решение со стороны правительства Украины, что привело к буму в сфере туризма", - подчеркнул Нетаньяху.

Читайте такжеПорошенко пригласил Нетаньяху на 75-ю годовщину трагедии Бабьего Яра

Он отметил, что развитие туризма является лишь одним аспектом в расширении отношений между странами. "Мы сотрудничаем в культуре и сельском хозяйстве, в торговле и инвестировании, в науке и технологиях, в сфере здоровья и медицины... И наше сотрудничество в этих и других направлениях, по моему мнению, приносит ощутимую пользу обоим нашим народам", - заявил Нетаньяху.