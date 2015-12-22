Наливайченко сегодня должны допросить в Генпрокуратуре по делу Корбана - источник

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в Генпрокуратуре.

«Наливайченко на сегодня вызвали на допрос по делу Корбана», - отметил собеседник агентства.

В свою очередь, координатор «Антикоррупционного движения Валентина Наливайченко» Маркиян Лубкивский на своей странице в Facebook написал, что Наливайченко «уже почти шесть часов находится на допросе в прокуратуре».

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«Это первый из двух допросов, назначенных на сегодня. Других новостей пока нет», - сообщил он.

Как сообщал УНИАН. Корбан был задержан 31 октября в Днепропетровске. Впоследствии силовики перевезли его в Киев.

Печерский райсуд Киева вынес решение о домашнем аресте Корбана на два месяца - до 31 декабря 2015 года включительно. В постановлении определено, что Корбан должен носить электронное средство контроля.

Решение Печерского райсуда обжаловали и защитники Корбана, и Генпрокуратура. Защита считает избранную судом меру пресечения незаконной и необоснованной, а ГПУ добивается ареста Корбана.

В конце ноября Наливайченко заявил, что в основе уголовного преследования Корбана не должно быть политики, а вина в совершении уголовного правонарушения должна доказываться исключительно достаточностью доказательств. Об этом говорилось в ответе Наливайченко на публичное обращение к нему Корбана, где тот просил экс-председателя СБУ прояснить некоторые моменты относительно инкриминируемых ему преступлений, мотивируя это тем, что именно Наливайченко возглавлял спецслужбу в период, когда появились материалы, которые легли в основу обвинения.