Экс-"регионал" Левченко не смог отстоять честь и достоинство перед Наливайченко

Об этом сообщил на своей странице в Facebook бывший пресс-секретарь СБУ Маркиян Лубкивский.

"Вчера, 8 декабря, бывший депутат от Партии регионов Николай Левченко не сумел защитить в суде свою честь и достоинство... Шевченковский районный суд города Киева отказал Левченко в удовлетворении исковых требований к Валентину Наливайченко", - написал он.

Лубкивский отметил, что 16 января Главным следственным управлением СБУ, которой в то время руководил Наливайченко, было составлено сообщение о подозрении и постановление о розыске гражданам Украины, бывшим народным депутатам Николаю Левченко и Вадиму Колесниченко.

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Им инкриминировалось совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст. 110 УК Украины, которое заключается в публичных призывах к изменению границ территории и государственной границы Украины, к выходу из состава Украины ее отдельных регионов, что привело к тяжким последствиям в виде нарушения суверенитета Украины, ее целостности и неприкосновенности государственной границы, оккупации части территории Украины подразделениями вооруженных сил Российской Федерации.

"Помню и слова, которые в тот день сказал на совещании Валентин Наливайченко: "Я хорошо помню 16 января 2014 года, когда дерзко и по-предательски в Верховной Раде Украины проталкивались диктаторские законы. И как вели себя отдельные народные избранники, глумясь над законом и собственным народом. Но правосудия не избежать ни тем, кого уже объявлен в розыск, ни тем, кому будет предъявлено обвинение в дальнейшем", - написал Лубкивский.