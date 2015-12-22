Большинство крымских татар не заметило улучшений после аннексии Крыма - исследование оккупантов

Об этом пишет российское издание "Ведомости", получившее в распоряжение часть результатов исследования.

Так, лишь 21% крымских татар считают, что в их жизни произошли положительные изменения после аннексии Россией Крыма. При этом половина участников опроса заявили, что их положение в целом не изменилось, а 15% крымских татар заявили об ухудшении ситуации.

60% респондентов не смогли назвать проблемы, которые "властям" удалось решить за полтора года.

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"Проблема крымских татар, если ею не заниматься плотно, может рано или поздно привести к деструктивным вещам... Сейчас крымские татары – закрытая, живущая в своем мире своей жизнью группа людей, которая сильно ориентируется на крымскотатарский Меджлис. И их общественным сознанием манипулируют лидеры Меджлиса, которые в Крыму и не живут", – сказал руководитель агентства Игорь Баринов.

Он отметил, что у большинства крымских татар по отношению к России "сохраняется настороженность". По словам собеседника издания в ФАДН, проведение исследования было необходимо из-за отсутствия объективных данных по ситуации с крымскими татарами, а проблемы крымских татар, которые копились десятилетиями, после аннексии Крыма Россией стали восприниматься особенно остро.

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"Сейчас есть ядро в размере от 29 до 34% пророссийски настроенных крымских татар, проукраински настроены от 9 до 15%, остальные – неопределившиеся. Крымские татары оказались заложниками ситуации – они в большинстве не стали участвовать в референдуме, но при этом Крым вошел в состав России, поэтому на них легла своего рода ответственность", – заявил он, добавив, что "считать, что за полтора года они изменят свое мнение, невозможно".

В свою очередь председатель Меджлиса Рефат Чубаров считает, что крымские татары не воспринимают оккупантов как людей, "пришедших творить добро для Крыма и крымских татар". По его мнению, интерпретация опроса "происходит в соответствии с установленной в России идеологией", и "среди 300 000 крымских татар есть только несколько сотен коллаборантов", а большинство же не согласится с тем, что их будут пытаться поставить в "рамки, уготованные в Кремле".

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По мнению политолога Бориса Макаренко, для крымских татар "вхождение в состав России скорее потеря".

"Это усугубилось тем, что российская власть отторгла тех, кто был лидером мнений, а попытка заменить их искусственными пророссийскими лидерами не удалась", - констатировал он.

"Российским властям хватило разума сделать крымскотатарский язык официальным и не педалировать вопросы с самостроем... Пока есть большой запас прочности за счет пророссийской настроенности большинства и радости от воссоединения, которая долго будет покрывать все издержки. На крымских татар этот фактор не действует, поэтому у них будет много скепсиса, а надежд вырастить действительных лидеров мнений для татар, которые были бы пророссийскими, при нынешней парадигме отношений власти с обществом нет", - отметил политолог.

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