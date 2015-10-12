Чубаров: Мы маленький народ, поэтому мы просим Запад помочь вернуть Украине Крым

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров призывает Запад помочь Украине вернуть Крым.

Об этом он заявил во время выступления на конференции “Права человека в условиях военного конфликта и реформ в секторе юстиции”, передает корреспондент УНИАН.

“Мы маленький народ, нас всего 300 тысяч в Крыму, поэтому мы говорим западному миру: помогите Украине вернуть Крым, спасайте не крымских татар, не крымскую территорию, спасайте западную цивилизацию”, - сказал Чубаров.

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Он также отметил, что крымские татары исходят из того, что в нынешней ситуации Украина в первую очередь как государство, которому принадлежит эта территория, должна сделать все для того, чтобы крымская тема не только не сходила с повестки дня, но и была самой главной.

Он также подчеркнул, что меджлис крымскотатарского народа просит крымских татар оставаться в Крыму.

“Мы сегодня говорим нашим людям: оставайтесь в Крыму, несмотря ни на что. Будут убивать, но оставайтесь в Крыму. Это - наша земля, мы возвращались много лет и знаем, что если сейчас покинем эту землю, мы больше не вернемся”, - добавил Чубаров.