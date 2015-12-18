И снова "добровольцы": в Кремле уточнили слова Путина о "решающих военные вопросы" на Донбассе

Об этом сообщает РБК.

​Журналисты в пятницу уточнили у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова слова Путина о "решающих военные вопросы" россиянах в Донбассе, которые он произнес накануне во время большой пресс-конференции и спросили, что именно имел в виду глава государства, когда говорил о военных вопросах.

"Там война шла, и люди ехали туда воевать, стреляли, участвовали в боевых действиях - это и есть военная сфера", - заявил Песков.

На уточняющий вопрос, означают ли слова Путина, что речь идет не о российских военных специалистах, а о добровольцах, Песков ответил "Да".

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Как сообщал УНИАН, 17 декабря, на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН по поводу ввода российских кадровых военных на Донбасс, Путин признал, что Россия отправила на восток Украины людей для "решения определенных вопросов, в частности в военной сфере".

"Мы никогда не говорили, что там нет людей, которые занимаются там решением определенных вопросов, в частности в военной сфере, но это не означает, что там присутствуют регулярные российские войска. Почувствуйте разницу", - сказал Путин.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко заявил, что Путин впервые публично подтвердил наличие российских войск на Донбассе.