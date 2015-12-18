И снова "добровольцы": в Кремле уточнили слова Путина о "решающих военные вопросы" на Донбассе
Россия не направляла на Донбасс военных специалистов, там были добровольцы из России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Накануне Владимир Путин сказал, что россияне занимались "решением военных вопросов".
Об этом сообщает РБК.
Журналисты в пятницу уточнили у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова слова Путина о "решающих военные вопросы" россиянах в Донбассе, которые он произнес накануне во время большой пресс-конференции и спросили, что именно имел в виду глава государства, когда говорил о военных вопросах.
"Там война шла, и люди ехали туда воевать, стреляли, участвовали в боевых действиях - это и есть военная сфера", - заявил Песков.
На уточняющий вопрос, означают ли слова Путина, что речь идет не о российских военных специалистах, а о добровольцах, Песков ответил "Да".
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Как сообщал УНИАН, 17 декабря, на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН по поводу ввода российских кадровых военных на Донбасс, Путин признал, что Россия отправила на восток Украины людей для "решения определенных вопросов, в частности в военной сфере".
"Мы никогда не говорили, что там нет людей, которые занимаются там решением определенных вопросов, в частности в военной сфере, но это не означает, что там присутствуют регулярные российские войска. Почувствуйте разницу", - сказал Путин.
В свою очередь президент Украины Петр Порошенко заявил, что Путин впервые публично подтвердил наличие российских войск на Донбассе.